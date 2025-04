Dopo Simone Inzaghi, è Matteo Darmian il giocatore dell'Inter incaricato a presentare la sfida di questo pomeriggio in casa del Bologna a Sky Sport: "Dovremo essere bravi, sappiamo delle difficoltà della partita contro una squadra forte che lo sta dimostrando dopo il grande percorso dell'anno scorso. Non a caso è in alto in classifica. La stanchezza quando scendi in campo la dimentichi e cerchi di portare a casa i tre punti".

Può essere una partita come quella di Bergamo?

"Sarà una gara intensa. Sappiamo le loro qualità individuali e di squadra, dovremo essere la migliore Inter per portarla a casa".

Sentite la pressione del Napoli?

"Noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare la partita. Sappiamo che ne mancano poche alla fine, dovremo fare più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo".