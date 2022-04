Anche Matteo Darmian parla ai microfoni di InterTV dopo la netta affermazione contro il Milan nella semifinale di ritorno di coppa. "Volevamo questa finale, giustamente visto che si gioca per un grande club come l'Inter. Siamo contenti vista la grande prestazione. Sapevamo che non era facile restare con la porta imbattuta, il Milan ha attaccanti forti, ma siamo stati bravi anche quando c'era da soffrire".

Primo tempo con tanta qualità e ripresa affrontata anche con umiltà senza perdere lucidità. Segnale importante.

"Sì, vero. volevamo partire forte, con intensità, ed è ciò che abbiamo fatto. I derby sono così, grande agonismo, ma bravi anche a gestire i momenti della partita. Non ci siamo mai scoraggiati anche quando c'era da soffrire, con grande umiltà, difendendo il risultato. Abbiamo gestito bene i momenti del match".

Non sarebbe il caso di smettere di sottovalutare Darmian?

"Ma non è questione di sottovalutare. Io cerco di lavorare duro quotidianamente, provando a migliorarmi e rispondere presente quando vengo chiamato in causa, per 90 minuti o anche un minuto. L'obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra, poi le valutazioni le lascio agli altri".