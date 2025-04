Matteo Darmian è uno dei protagonisti nerazzurri di Parma-Inter intercettato da Inter TV per un commento a caldo dopo il 2-2 del Tardini: "È difficile dire se sia più stanchezza fisica o mentale, ma dispiace perché volevamo la vittoria. Sappiamo che non possiamo mollare di un centimetro in ogni gara, andiamo via da Parma con un po' di rammarico ma dobbiamo farne tesoro per migliorare e pensare già alla prossima sfida".

Che soluzioni avete provato nel secondo tempo?

"Abbiamo cercato di fare quanto fatto nel primo tempo, poi un episodio ha cambiato l'inerzia della gara. Abbiamo cercato di trovare il terzo gol dopo il loro pareggio e non ci siamo riusciti, ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Da oggi pensiamo al Bayern, poi ci ributteremo nelle ultime 7 di Serie A".

Oggi ci son stati spunti importanti, ma il Bayern può dire tanto.

"Quando si gioca nell'Inter le ambizioni sono alte, vogliamo portare avanti tutte le competizioni e fare bene. Il pari di oggi non deve minare le nostre certezze. Dispiace perché non abbiamo vinto, ma c'è ancora tanto da migliorare. Siamo dentro in tutto e cerchermo di concludere la stagione nel migliore dei modi".

Come lavorerete da domani per cercare di correggere il tiro?

"Lavoreremo come fatto sempre, siamo un gruppo splendido. L'abbiamo dimostrato in campo e lo dimostreremo ancora".