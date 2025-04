Poco prima dell'inizio di Bologna-Inter, Matteo Darmian si concede ai microfoni di InterTV per commentare la partita del Dall'Ara: "Stiamo bene, normale che preparare le partite in pochi giorni non sia semplice, ma abbiamo cercato di recuperare tutte le energie possibili e di preparare al meglio questa gara che sappiamo essere complicata. Ma come sempre cercheremo di portare a casa i 3 punti".

Il Bologna è forte nelle riaggressioni, come si gestisce una pressione del genere?

"Sappiamo le qualità del Bologna, è una squadra che sta facendo bene non solo da quest'anno e merita di essere dov'è. Dovremo stare attenti a non perdere palloni nella prima fase e fare quello che facciamo si solito per vincere".