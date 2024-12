Sei partite giocate e cinque vittorie, con 16 gol segnati: questo è stato il bottino dell'Inter nel dicembre del 2024. Contraddistinto da sfide ricche di gol pesanti e bellissimi: è arrivato il momento per i supporters nerazzurri di scegliere il Betsson Sport Goal of the month. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter.

Una carrellata di reti che vede protagonisti Federico Dimarco e Nicolò Barella entrambi autori di due reti nelle sfide contro il Parma e la Lazio e infine dal gol “olimpico” direttamente da calcio d’angolo messo a segno da Kristjan Asllani nella gara di Coppa Italia vinta dai nerazzurri a San Siro. Non resta che scegliere il vincitore, che sarà eletto Betsson Goal of the Month per il mese di dicembre!