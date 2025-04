Andato in archivio un mese importante per i colori nerazzurri, è arrivato il momento per i tifosi interisti di votare il Betsson Goal of the Month di marzo tra le reti realizzate da Prima Squadra maschile, Inter Women e Primavera. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter.

I supporters avranno l'imbarazzo della scelta in una carrellata di gol bellissimi, aperta dal capolavoro su punizione di Federico Dimarco nel big match contro il Napoli. Poi il bolide di Hakan Calhanoglu contro il Monza e il colpo di testa di Carlos Augusto sul campo dell'Atalanta. Infine due gol incredibili: il tap-in al volo di Michela Cambiaghi nel derby contro il Milan e la punizione straordinaria di Matteo Cocchi contro il Sassuolo.