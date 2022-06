Andrea D'Amico, agente FIFA, non è così convinto che l'eventuale Lukaku 2.0 all'Inter possa funzionare come successo dal 2019 al 2021, nell'esperienza biennale del belga a Milano culminata con un meraviglioso scudetto. "Non sono per i ritorni, ne ho visti come agente, spesso non sono andati bene - ha spiegato a Radio 24 -. Vero anche che giocatori come Lukaku son anche legati alla gestione dell'allenatore, Conte per esempio aveva saputo valorizzarlo; magari con un'altra ricetta il risultato non è lo stesso".