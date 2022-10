L’Inter ritrova la vittoria in campionato dopo due sconfitte di fila. Ai microfoni di Inter TV arrivano le parole di Danilo D’Ambrosio dopo il 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo: “È cambiato il modo di scendere in campo e l’approccio, poi all’interno della squadra viene fuori anche il singolo. Credo che nelle ultime due gare si sia visto questo approccio positivo. È importante sempre vincere, ma lo è ancora di più quando sai che hai così poche possibilità di sbagliare. I punti dalle prime sono tanti, c’è poco spazio per gli errori. Siamo riusciti ad attaccare, abbiamo tenuto il pallino del gioco e alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria importante”.

L’Inter sembra rischiare poco in costruzione di gioco.

“C’era bisogno di certezze, questa squadra ha avuto per tanto tempo la miglior difesa. Credo che sia stato giusto non tentare sempre l’uno contro uno, giochiamo ogni tre giorni, spesso giocano gli stessi, quindi non puoi avere una condizione ottimale. Devi fare un pressing più intelligente e alzare i ritmi quando ce ne è bisogno, dettando i ritmi della gara”.