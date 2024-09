L'esperimento di Piotr Zielinski regista provato dal ct della Nazionale polacca Michal Probierz durante la gara con la Scozia ha raccolto parecchi consensi ma è stato accolto con molto scetticismo dall'ex giocatore Piotr Czachowski. Che ai microfoni di WP SportoweFakty ha espresso tutte le sue riserve: "Quando Piotr si ritira sulla difensiva perde qualità. Non è un giocatore efficace in difesa. La distruzione è uno dei suoi svantaggi, non dei suoi vantaggi. Su dieci azioni in cui devi togliere la palla all'avversario, in cinque può comportarsi bene, ma non basta. Abbiamo giocato contro una squadra relativamente nella media. Nelle ultime tredici partite, la Scozia ha vinto solo una volta, e contro Gibilterra, quindi non c'è nulla di cui essere orgogliosi. Nel frattempo, a volte abbiamo avuto problemi a neutralizzare le azioni dei nostri rivali. La partita è stata equilibrata. Nella ripresa poi gli avversari si sono fatti avanti e questo ci ha dato fastidio, avrebbero potuto anche vincere. Siamo stati un po’ fortunati", spiega l'ex difensore dell'Udinese.

Czachowski torna poi sull'interista prevedendo scenari oscuri in vista della partita contro la Croazia di domani: "Ho paura di quello che ci aspetta. Se giovedì la nostra squadra avesse giocato contro qualcuno migliore, non avrebbe vinto questa partita. Abbiamo carenze in difesa. I singoli giocatori non giocano per i club. La presenza di Zielinski come centrocampista centrale davanti alla difesa parla da sola. Piotr era incolore. Se finirà di nuovo nella posizione numero sei, avremo un grosso problema. La Croazia non mostrerà alcuna pietà della Polonia. Secondo me Zielinski non ce la farà".

Si parla poi del suo ruolo nell'Inter: "In questo momento il suo posto è in panchina, e certamente se ne rende conto. Lo dico con rammarico, perché sono un fan del talento di Piotr. A prima vista è chiaro che ha bisogno di minuti nel club. Forse avrebbe giocato meglio se posizionato più in alto, ma non è stato comunque fenomenale. Ho già detto che per lui sarà estremamente difficile conquistare un posto nella formazione titolare dell'Inter e questo è confermato. Anche l'infortunio alla coscia non ha facilitato il compito. Tuttavia non mi rimangio le parole riguardo al futuro di Piotr. Sono tranquillo riguardo a lui. Avrà delle occasioni, deve solo aspettare pazientemente il suo turno. Possibile che giocherà la prossima partita di campionato contro il Monza . Mi sembra che solo la prossima stagione Zieliński potrà contare su un gioco regolare, quando sostituirà definitivamente Henrikh Mkhitaryan. L'armeno compirà presto 36 anni, non giocherà per sempre. Tuttavia, questa rotazione continua. Il nostro centrocampista è stato portato a Milano soprattutto per essere utile nelle prossime stagioni, non necessariamente al momento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!