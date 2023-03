C’era pure lui tra gli ultrà che la sera del 29 ottobre 2022 contribuirono a svuotare la Curva Nord dopo la morte del leader del tifo organizzato di matrice nerazzurra Vittorio Boiocchi , freddato sotto casa in via Fratelli Zanzotterra da due killer poi scappati a bordo di una moto di grossa cilindrata. Ieri i giudici del Tar hanno confermato il Daspo di 2 anni notificato il 2 novembre dal questore Giuseppe Petronzi a un tifoso interista, respingendo il ricorso presentato dal suo avvocato.

I magistrati del Tribunale amministrativo hanno potuto visionare le immagini registrate dalle telecamere interne dello stadio Meazza, che hanno immortalato quanto successo all’intervallo della partita Inter-Sampdoria: "L’esame del video – si legge nelle motivazioni della sentenza – consente di verificare come il ricorrente abbia svolto un ruolo attivo nel costringere gli spettatori presenti a lasciare il secondo anello dello stadio, coartando la loro volontà e impedendo loro di fruire dello spettacolo sportivo, con il rischio non implausibile che lo spostamento in massa delle persone potesse mettere in pericolo la loro incolumità".