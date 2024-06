Raggiunto dai colleghi di Notizie.com, l'ex senatore nonché presidente di InterSpac, Carlo Cottarelli ha commentato la nomina di Beppe Marotta come numero uno dell'Inter: "Appena ho appreso la notizia, sono rimasto davvero stupito, ma sorpreso positivamente perché vedere Marotta presidente credo che sia il giusto riconoscimento a una persona che è semplicemente fantastica sia come uomo ma anche come manager, basta vedere quello che ha fatto all’Inter, come è stata trasformata quando lui è arrivato da noi… Scelta più giusta al momento non poteva esserci, credo sia la persona giusta nel posto giusto e anche nel momento giusto".

"Credo e penso che Marotta sia l’artefice insieme a Inzaghi dei successi di queste stagioni, ma il nuovo presidente con le sue mosse da dirigente ha costruito una squadra perfetta che ce ne ricorderemo per anni. Un dirigente capace, competente e serio, farà bene anzi benissimo anche come presidente dell’Inter. Si circonderà ancora di più di persone di sua fiducia e fa bene Oaktree ad affidarsi a uno come lui, bravo, umile e vincente come pochi" ha concluso.