"Nelle ultime sei partite il periodo è drammatico, quindi la partita con l’Inter arriva nel momento giusto". È il pensiero di Alessandro Costacurta, che a pochi giorni dal Derby di Milano affida le sue sensazioni a Sky Sport. "Il Milan ha la possibilità di riprendersi tutto - dice l'ex rossonero -. Giroud è un professionista esemplare, non credevo potesse arrivare a questo livello. In questo momento la fase difensiva è il problema del Milan, quindi avere tre centrocampisti è un segno in questa scelta".