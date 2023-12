Alessandro Costacurta, negli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento di forma negativo del Milan, soffermandosi in particolar modo sui troppi infortuni stagionali e tracciando un paragone anche con l'Inter. "La squadra fa una fatica incredibile a correre bene e non riescono a giocare con la testa libera. E' come se c'è tensione psicofisica nei giocatori, magari hanno paura di farsi male. Le altre squadre giocano con ritmo e mi chiedo il Milan come si allena. Vai a vedere l'Inter e non è così, c'è differenza".