Fabio Cortinovis è ormai pronto al salto tra i professionisti. Secondo quanto riporta Sky Sport, per il centrale difensivo dell'Inter Primavera, dieci presenze tra campionato e Youth League nella passata stagione, è tutto fatto per il passaggio in prestito al Latina. Per il classe 2002 sarà la prima esperienza lontano dalle giovanili nerazzurre.