Luigi Corbani, presidente del Comitato Sì Meazza, che si batte per salvare lo stadio di San Siro, commentando le parole del sindaco Beppe Sala a proposito della proposta da parte di ASM Global di prendere in gestione l'attuale impianto salvandolo dalla demolizione manda un messaggio al primo cittadino del capoluogo lombardo: "Forse il sindaco non ha letto bene la lettera di ASM Global, e dovrebbe essere contento che il destino del Meazza non sia legato alla volontà dei fondi americani e cinesi di demolirlo e che ci sia qualcuno che voglia gestire il Meazza, per il futuro, indipendentemente da Inter e Milan. O il Comune indice una gara internazionale o fa una trattativa con tutti quelli che manifestano interesse per il Meazza".