Dopo due giorni di riposo, il Pisa torna ad allenarsi a Tirrenia con una seduta pomeridiana per iniziare a preparare la gara di debutto stagionale all’Arena nell’amichevole contro l’Inter, in programma venerdì 2 agosto alle 19.30. Un match che torna dopo molti anni, che, come ricorda anche il sito ufficiale del club toscano, si disputerà in uno stadio esaurito in ogni ordine di posto e che sarà trasmesso in diretta da DAZN in ogni parte del mondo.