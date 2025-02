La dèbacle italiana in Champions League rischia di lasciare il segno. Secondo Paolo Condò, che scrive oggi dalle colonne del Corriere della Sera, "la peggiore Champions degli ultimi dieci anni. La prima in cui portiamo agli ottavi una squadra soltanto - la solita Inter - dopo due stagioni in cui ne avevamo tre (e questo nel torneo in cui abbiamo allineato in partenza cinque club, premio che oggi suona beffardo)".

"Il girone unico - si legge - era andato bene: Inter promossa con bel piglio sicuro, Atalanta prima delle non elette, Milan e Juve in corsa fino all'ultimo per salire sul treno delle migliori. Ci ha distrutto il playoff, nel quale conta la reattività agli episodi perché le gare in cui tutto gira bene sono rare: l'espulsione di Theo è arrivata in un contesto di netta superiorità del Milan, che però da lì in poi è letteralmente sparito dal campo".

Fa rumore anche il ko della Juve. "Certo, il Psv ha un gioco ben equilibrato tra orizzontale e verticale, e questo aumenta il percepito della corsa: Perisic ha 36 anni ed è l'uomo che ha spaccato in due la Juve. Ugualmente, la riserva di energie è andata troppo presto in rosso. E una squadra di soli giovani - chi ha già vinto qualcosa nella rosa bianconera? — fatica a uscire dal panico".