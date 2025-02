C'è anche Tajon Buchanan, laterale dell'Inter ceduto in prestito al Villarreal lo scorso gennaio, nella maxi-lista dei pre-convocati di Jesse Marsch, ct del Canada, per le fasi finali della Concacaf Nations League. Come fa saper Canada Soccer, la scrematura definitiva da 60 a 23 nomi dovrà essere effettuata dal tecnico entro il 10 marzo.