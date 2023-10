Maurizio Compagnoni, sulle frequenze di Sky Sport, ha inquadrato la sfida tra Torino e Inter: "Le insidie per l’Inter stasera sono rappresentate dal tipo di prestazione che può fare il Torino, che spesso con questo uomo contro uomo riesce a mettere in difficoltà squadre sulla carta molto più forti. E poi l’altra insidia può essere l’Inter stessa. La squadra di Inzaghi in questo avvio di stagione quando ha giocato da Inter è stato un rullo compressore. Ha avuto picchi di rendimento straordinario, ogni tanto ha avuto qualche passaggio a vuoto. Serve tanta intensità".