L'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese, intervistato dal Corriere della Sera, parla del momento attuale del gruppo di Spalletti, partendo da un difensore attualmente in nerazzurro, in cui si rivede molto. "Milan Skriniar, perché ha nel DNA la voglia di prevalere sull’avversario, l’orgoglio di non mollare mai e di non farsi saltare dagli attaccanti. Uno dei pochi difensori in circolazione che si esalta quando si trova a tu per tu con l’avversario. In più ha tanto carattere e grande personalità: è un trascinatore, lo si è visto anche nel derby di domenica sera. Avete visto la sua cattiveria agonistica? Se ne è reso conto anche Piatek, non l’ha mai vista per tutta la partita". Dove e come può ancora migliorare lo slovacco? "Il piede sinistro non è educato come il destro. Oggi ai grandi difensori si chiede di impostare l’azione e, dunque, devono essere bravi con i due piedi. Se migliora col sinistro diventa un top assoluto nel suo ruolo". Più forte la coppia Bergomi-Colonnese o Skriniar-De Vrij? "Si tratta di una bella lotta: noi eravamo tanta roba per i nostri tempi. Oggi meglio i due attuali difensori interisti che si completano molto bene"..

Poi passaggio sul derby. "Mi ha colpito il grande temperamento e la voglia di andare subito ad attaccare il Milan senza mai indietreggiare. Primo tempo perfetto: gli interisti hanno fatto piccoli i rossoneri anche a centrocampo, il loro punto di forza. Spalletti ha presentato una squadra perfetta per il derby: equilibrata, da corsa, aggressiva. Vecino e compagni hanno giocato una grande partita con la mentalità di una provinciale".

Focus anche sul futuro prossimo della squadra di Spalletti. "La stagione non è stata all’altezza delle aspettative visto che gli obiettivi, a fine mercato, andavano oltre il 4° posto della passata stagione. Ci sono ancora 30 punti a disposizione e se la squadra riuscirà a consolidare il terzo posto e avvicinarsi al Napoli, si potrà parlare di annata sufficiente".

Un confronto tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez. "Premessa: l’assenza dell’ex capitano è pesantissima. Lautaro, però sta facendo molto bene: segna e confeziona assist. La mia impressione è che l’Inter senza un cecchino come Icardi sia più equilibrata, il Toro si adatta meglio alle caratteristiche della squadra e favorisce lo sviluppo della manovra".

