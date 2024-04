"Dal punto di vista emotivo sono situazioni non aiutano". Intervenuto su Radio Sportiva, Francesco Colonnese commenta così il ritorno in campo di Juan Jesus dopo la travagliata settimana che l'ha visto protagonista con Francesco Acerbi, atteso invece oggi da Inter-Empoli: "Anche per lui stasera sarà anche difficile, è stato travolto. Ha detto anche nella sua intervista che è stato difficile per lui e la sua famiglia. I giocatori devono essere bravi ad avere le capacità di venirne fuori quando va male mediaticamente".