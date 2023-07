Alberto Marcico, detto El Beto, idolo storico del Boca Juniors, ha minimizzato la decisione di Facundo Colidio, prodotto del vivaio Xeneize, di unirsi al River Plate: "Se hai voglia di giocare al Boca, vai al Boca; ma se non hai voglia di venire, non venire. La verità è che non li capisco. La verità è che Lucas Janson, l'attaccante preso dal Boca, mi piace più di Colidio. Secondo me è un giocatore che può crescere, ma nel Boca non aveva un posto da titolare garantito".