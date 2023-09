Stefano Colantuono ha analizzato la lotta scudetto ai microfoni dei colleghi di Milan News: "Per me il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto insieme a Inter, Juventus e Napoli". Critiche a Pioli? "Del tutto infondate. Stefano è tra i migliori allenatori in circolazione a livello europeo. Basta farsi una chiacchierata di calcio con lui per capirlo al volo".