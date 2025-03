"È stata un'emozione indescrivibile, qualsiasi bambino sogna questo momento. Sono felicissimo di aver esaudito questo desiderio". È questo il primo commento che Matteo Cocchi rilascia a Sky Sport dopo il triplice fischio di Inter-Feyenoord, che coincide con il suo esordio in Champions League.

C'è un giocatore a cui ti ispiri?

"Io non vado lontano, in casa c'è Dimarco che penso sia il migliore al mondo in questo momento. Prendo ispirazione da lui e cerco di rubargli le sue qualità migliori".

Fabio Capello: "Complimenti per la giovane età con cui siete riusciti e esordire".

"È solo l'inizio, 10 minuti in Champions è una cosa indescrivibile ma c'è sempre da migliorare. E ogni giorno continueremo a farlo".