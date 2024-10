Il Napoli di Conte può vincere lo Scudetto? Secondo l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli "assolutamente sì. Si vede che la cura Conte ha fatto benissimo in poco tempo - dice l'ex numero uno della Vecchia Signora sulle frequenze di '1 Football Club', su 1 Station Radio -. Molti giocatori, come Lukaku, sono stati rivitalizzati e ora stanno facendo davvero tanto bene. A Napoli, squadra, non come piazza in generale, é tornata la voglia di giocare e vincere. L'assenza delle Coppe, che tra le altre cose non ti fa correre il rischio di infortuni, fanno aumentare le probabilità di vincita. Poter avere più tempo la squadra è fondamentale. Poi c'è l'Inter e, da tifoso, spero anche la Juve. Non dimentichiamo l'Atalanta, che è gestita benissimo sia a livello gestionale che tecnico. Gasperini è davvero un grande allenatore, ha avviato e sta conducendo un grande ciclo all'Atalanta".