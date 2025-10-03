Subito dopo la tre giorni di coppe europee l'Uefa ha aggiornato i calcoli del club ranking, guidato ancora dal Real Madrid con i suoi 127.500 punti. Secondo posto per il Bayern Monaco a 118.250, al terzo c'è l'Inter a 117.250, davanti anche a corazzate come il Manchester City a 111.750 e al Liverpool a 109.500.

Non ci sono altre italiane nella top 10, la Roma è quattordicesima a 82.500, quindi l'Atalanta diciassettesima a 73.000. Il Milan è solo ventiduesimo a 66.000, la Juventus è ventisettesima a 61.250.