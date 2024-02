Con tre coppe dei campioni al proprio attivo (l’ultima vinta nel 2009-2010 con José Mourinho alla guida), l’Inter è la seconda squadra italiana per titoli continentali vinti, dopo il Milan che se n’è aggiudicati sette. Sempre nel 2009-2010, l’Inter è anche diventata la prima squadra italiana ad aver mai conseguito un triplete, aggiudicandosi insieme alla Champions anche lo Scudetto e la Coppa Italia.

Sono ormai 14 anni che il massimo trofeo europeo non torna a Milano e l’Inter cercherà quest’anno di portare a casa l’agognato risultato. Il percorso non sarà facile perché le avversarie rimaste sono estremamente competitive, ma l’obiettivo non è impossibile da raggiungere per la corazzata di Inzaghi.

Un ottimo cammino di campionato

Anche grazie alla vittoria dello scorso 4 febbraio contro la Juventus, concorrente diretta per il titolo, l’Inter è più che mai la favorita per la vittoria dello Scudetto. I nerazzurri finora hanno dimostrato di avere un organico solido in grado di portare a casa il risultato finale, ma a quindici partite dalla fine è importante non perdere la concentrazione. Anche se l’eliminazione dalla Coppa Italia rende impossibile ripetere l’impresa del 2010, la squadra è pienamente in corsa per i due obiettivi più importanti per una squadra europea possa puntare: il titolo nazionale e quello continentale.

Champions, la sfida degli ottavi con l’Atletico

L’ostacolo più vicino nella corsa alla Champions League è quello dell’Atletico Madrid, che l’Inter incontrerà nella partita di andata il prossimo 20 febbraio in casa, prima di sfidare nuovamente i colchoneros il 13 marzo a Madrid nella partita di ritorno al Wanda Metropolitano.

L’incontro sarà molto equilibrato anche per i bookmaker, come si denota dalle quote per le scommesse che danno l’Inter leggermente favorita per il passaggio del turno, con quote per l'affermazione dei nerazzurri che sono comprese – in base agli operatori - tra 1,66 e 1,80. Gli spagnoli vengono invece dati ai quarti con quote comprese tra 2 e 2,10.

L’Atletico Madrid del resto ha una storia di tutto rispetto nella Champions League. Negli ultimi dieci anni ha giocato due finali, anche se non si è mai aggiudicata il trofeo più ambito d’Europa. Tuttavia, la bacheca della squadra di Simeone può vantare 3 Europa League, 1 Coppa delle Coppe, 3 Supercoppe e una Coppa Intercontinentale.

Vittoria Champions, cosa dicono i bookmakers?

Anche nel caso della vittoria finale dell'intera competizione, le quote dei bookmakers possono aiutare a comprendere quali siano le prospettive realistiche dell’Inter al momento secondo i pronostici. Le società che si occupano di scommesse assegnano alla squadra milanese quote comprese tra 15 e 16, quindi chi scommettesse al momento sulla vittoria in Champions del club milanese vincerebbe quindici volte la somma giocata.

Per comprendere meglio questi numeri in rapporto alle favorite però, è bene citare chi è messo meglio. Si tratta di Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid e Arsenal che si vedono rispettivamente assegnare quote medie di 3, 5,50, 6 e 7,50.

Sullo stesso livello dell’Inter si trova invece il Barcellona, con la vittoria che pagherebbe tra 15 e 16 volte la somma scommessa proprio come per i nerazzurri. Più lontana dalla vittoria, almeno nell’opinione dei bookmaker, sarebbe il Napoli con quote che variano da 35 a 66, mentre molto improbabile viene considerata un’affermazione della Lazio, pagata tra 150 e 300 volte la puntata.

Cosa succederà se l’Inter arriverà ai quarti?

Se supererà l’ostacolo Atletico Madrid, l’Inter dovrà attendere un nuovo sorteggio per sapere chi affronterà ai quarti di finale. Infatti, contrariamente a quanto successo in altre occasioni, dopo gli ottavi di finale verrà effettuato un nuovo sorteggio e solo allora si conoscerà il tabellone previsto fino alla finalissima. In quel momento si saprà anche se e quando le squadre italiane ancora in corso potrebbero affrontarsi prima della finale. Dunque al momento non è molto utile tentare di fare previsioni sull’eventuale cammino dell’Inter dopo gli ottavi. Certo è che in quel momento saranno rimaste in lizza le otto squadre più forti d’Europa e ogni turno sarà a suo modo una piccola finale. La finalissima si giocherà poi il 1° giugno in una partita secca nell’iconico stadio britannico di Wembley.

Vittoria in Champions, un obiettivo difficile ma raggiungibile

Dunque, come si è visto, anche se l’Inter non è considerata al momento dai bookmaker tra le prime quattro favorite, rientra tra le immediate outsider insieme al Barcellona. Alla squadra italiana e a quella spagnola vanno poi aggiunti i francesi del Paris Saint-Germain, che possono vantare quote (tra 12 e 15) solo di poco inferiori alle altre due. A queste compagini dunque è assegnato il compito di rompere le uova nel paniere alle attuali favorite Manchester City, Bayern, Real Madrid e Arsenal. Sarà sicuramente un cammino emozionante e per ora il compito dell’Inter è portare a casa o quarti di finale per continuare a lottare per il primato.