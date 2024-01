Sfuma la trattativa, che sembrava ormai definita con tanto di presenza del giocatore al Civitas Metropolitano in occasione del match col Valencia, per il passaggio di Moise Kean all'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, dopo le visite mediche sono sorte delle perplessità da parte dello staff medico dei Colchoneros che ha stabilito tempi di recupero dall'infortunio accusato dal giocatore diversi rispetto a quelli annunciati in Italia.

Nelle ultime ore, la Juventus si è messa in contatto con l'Atletico Madrid per provare a rinegoziare l'affare, ma non si è arrivati ad un punto d'incontro e l'operazione è definitivamente saltata, col giocatore che farà rientro a Torino.