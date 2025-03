Non è positivo il giudizio di Graziano Cesari, a Pressing, riguardo alla direzione di Massa. Contestata in particolar modo la decisione sul rosso a Edersonb. "Massa va quasi a cercare Ederson che protesta e gli mostra il primo giallo - dice -. Sul secondo non si giustifica Ederson, l'applauso non si può fare. Vedendo lo sviluppo dell'azione, Thuram sbilancia Ederson. Un arbitro dell'esperienza di Massa fischia fallo e interrompe l'azione, è finita lì. Se non interrompi l'azione, sei un arbitro esperto con 217 presenze in A, perché cerchi il calciatore? Lo sai che ci sono le proteste, usa il buon senso. Non lo fa e succede il patatrac".

"Si poteva fare molto meglio nella gestione - aggiunge Cesari -. Contesto anche la difformità, perché al 78' Bastoni viene ammonito per la trattenuta su De Ketelaere. Un minuto dopo Bastoni commette di nuovo fallo sul giocatore dell'Atalanta, protesta in modo plateale e Massa non fa nulla. Poi lo espelli con la più brutta ammonizione che ho visto quest'anno".

Infine, l'episodio del gol annullato a Lautaro. "Al 71' il pallone spiove in area atalantina, Djimsiti cade e Lautaro successivamente mette a rete. Djimsiti guarda solo il pallone, Lautaro guarda solo l'avversario. Non vuole giocare, vuole ostruire il giocatore dell'Atalanta. Si configura un fallo".