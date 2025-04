Benoit Cauet, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare della lotta scudetto tra la squadra nerazzurra e il Napoli. La squadra di Conte è attesa dalla sfida contro il Torino.

“Io non penso che sia un risultato scontato. Credo che il Torino sia una squadra che ultimamente sta facendo molto bene e ha voglia di conquistarsi un posticino importante - le sue parole -. È una squadra che, secondo me, se la giocherà per provare a portare a casa qualcosa".

"L'Inter? Credo che la sconfitta nel derby abbia evidenziato una certa stanchezza, soprattutto a livello mentale. Quando perdi una partita così importante, hai voglia di riscatto e di dimostrare il tuo valore - ha aggiunto -. Ora ogni gara è fondamentale, sia in campionato che in Champions League. Non credo che l’Inter voglia scegliere una sola strada: penso che vorrà vincerle tutte fino alla fine".