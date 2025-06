"La verità è che ci stiamo preparando e stiamo per iniziare un torneo importante. Abbiamo molte aspettative e molta voglia. In queste ultime ore ci prepariamo al meglio per le partite che affronteremo". Così Lautaro Martinez, intervistato dai media presenti ha parlato della preparazione della sua Inter all'esordio nel Mondiale per Club 2025, in programma per le 3 di notte (ora italiana) contro il Monterrey, avversario che poi l'attaccante argentino presenta così: "Sfideremo una squadra con molta qualità, con molti giocatori importanti e un'idea chiara di gioco. Adesso lavoriamo sugli ultimi dettagli" riporta Sky Sport.

Sul Torneo che stanno per cominciare:

"Come in tutte le coppe o campionati che giochiamo partiamo con l'idea di portare l'Inter più in alto possibile. Faremo di tutto per riuscirci e per lasciare l'Inter più in alto possibile. È quello che vogliamo".

