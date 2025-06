L'Inter che esordirà questa notte al Mondiale per Club indosserà ancora il 3-5-2 come abito. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla probabile formazione nerazzurra che sfiderà il Monterrey: in cabina di regia dovrebbe esserci Asllani, ma la grande novità sarà in attacco visto lo stato di forma non ottimale di Marcus Thuram, pronto ad incidere a gara in corso. Al posto del francese sarà Sebastiano Esposito a far coppia con Lautaro Martinez.

"Per questo sono aumentate le quotazioni dell’altro Esposito, Sebastiano, appena retrocesso con l’Empoli e con un destino comunque lontano dall’Inter - scrive la rosea -. Il fratello Pio si sta curando da un infortunio e tornerà solo alla terza col River, mentre lui potrebbe debuttare al Mondiale per club tra poche ore. Il 22enne attaccante della casa già ieri era stato provato, a turno, con i due pezzi della ThuLa: dopo il risveglio muscolare di oggi, Chivu è pronto a piazzarlo accanto a Lautaro, anche perché Mehdi Taremi, lontano da qui, ha ben altri problemi".

