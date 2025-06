La Lega Serie A si dice soddisfatta delle sentenza del Tribunale di Milano sull'inchiesta 'Doppia Curva'. Ad esternare lo stato d'animo di Via Rosellini ci pensa Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "Esprimo piena soddisfazione per le prime condanne nell’ambito dell’inchiesta 'Doppia Curva'. Da tempo abbiamo deciso di fare fronte comune con i due club milanesi, come avremmo fatto con qualsiasi altro nelle stesse condizioni, contro un fenomeno particolarmente pericoloso, con l’obiettivo di affiancare la Procura di Milano in un’indagine che rappresenta un punto di svolta nella lotta alla criminalità negli stadi".

"Questo risultato - si legge ancora nelle parole raccolte da TMW - conferma l’efficacia del lavoro svolto in sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e società sportive, e dimostra che solo attraverso la collaborazione e la determinazione è possibile smantellare quelle infiltrazioni malavitose che minacciano l’integrità del nostro sport. La Lega Serie A è da sempre in prima linea nel promuovere una cultura del tifo sana, responsabile e rispettosa, e continuerà a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire che il calcio resti un luogo sicuro, accessibile e inclusivo, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie di rilevazione automatica di immagini biometriche ai tornelli di ingresso degli impianti".

