Antonio Cassano ha visto 'zero segnali positivi' a livello di gioco nella prestazione messa in campo ieri sera dall'I talia contro Malta . L'unica cosa salvabile è un singolo, l'ultimo arrivato: " Ret egui è l'unica cosa positiva , ha fatto due gol importanti cinque minuti dopo essere arrivato in Italia dall'Argentina - le parole di FantAntonio durante la Bobo TV -.

Poi possiamo dire che deve migliorare, che deve giocare in Europa, ma questo ragazzo ci ha dato quello che cercavamo: i gol. Tutto il resto non lo so... A Mancini starò vicino perché non siamo Brasile e Francia, ma ieri sera ho visto zero segnali positivi".