Consueto appuntamento con la disamina della giornata di campionato da parte di Antonio Cassano, che sul proprio profilo Instagram si esprime sul match del Franchi tra Fiorentina e Inter: "L'Inter ha fatto i primi quindici minuti straordinari e aveva la partita in mano. Poi ha finito di giocare fino al 2-2, dove oltretutto c'era anche l'espulsione di Federico Dimarco per il fallo su Giacomo Bonaventura; una cosa clamorosa, per me Paolo Valeri deve stare fermo cinque giornate perché è scandaloso quello che ha fatto. Poi si è svegliata l'Inter, ha fatto il 3-2, ha beccato il 3-3 e alla fine ha fatto 4-3: è stata una partita particolare. La Fiorentina ha fatto una buona partita, con tutte le caratteristiche che aveva. L'Inter è questa, è forte ma ha rischiato di non vincere una partita che aveva in tasca":