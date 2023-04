Nel corso della puntata odierna della Bobo TV, Antonio Cassano ha detto la sua anche sul discusso episodio di ieri all'Allianz Staidum durante Juventus-Napoli con il pugno di Federico Gatti a Khvicha Kvaratskhelia: "Secondo me il VAR è una cagata, è una roba vergognosa è oscena. Toglie emozioni al calcio, non serve a nulla, solo a fare show. L'episodio di Gatti ti fa pensare alla malafede. È successo spesso con la Juve: il fallo di mano di Rabiot con la Sampdoria, i falli di mano in Juve-Inter… Il Giudice Sportivo farà finta di niente? Così il VAR va tolto, non serve a niente".