Alla presentazione dell'Integration Heroes Match è intervenuto oggi anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. "Ringrazio Samuel Eto'o perché penso ci sia un dovere di tutti noi per far sì che la scuola sia il luogo fondamentale per dare un passaggio in più. Questo è un compito anche della politica, le sue parole trasmettono un'idea distante di politica, ma i politici li scegliamo noi ed è importante che la distanza si colmi. Il calcio è uno strumento eccezionale. La Serie A ha lanciato la campagna 'Keep racism out' con una serie di messaggi sui social e in campo. E' un messaggio molto forte che vogliamo dare per contrastare un problema che c'è ancora. Bisogna cominciare da bambini perché altrimenti rischia di essere tardi. Il calcio è riflesso della società, è impensabile che risolva problemi che nascono fuori. Negli ultimi 15 anni è stato fatto tantissimo, i dati dei Daspo ci dimostrano questo. I fenomeni che avvengono sono sempre meno, purtroppo vengono poi comunicati e assumono un peso statisticamente eccessivo rispetto a quello che hanno. Le società sono sempre meno in difficoltà, perché gli strumenti stanno dando frutti. Privatizzare gli stadi? Aiuta relativamente rispetto a questo tipo di fenomeni che partono secondo me sempre dalla scuola".