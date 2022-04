L'analisi degli episodi arbitrali di Juventus-Inter, a Radio Anch'io Lo Sport, tocca a Paolo Casarin. "Una partita molto difficile perché sono stati 90' di battaglia. Non sono bastati un arbitro e un altro arbitro per placare gli animi. Anche loro hanno dei limiti, se però i 22 in campo non danno una mano non è facile. Ho visto un arbitraggio preoccupato, prima per un grande utilizzo di forze eccessive e poi per questa situazione del rigore. In tv è apparso chiaro che Irrati non era d'accordo ma il Var lo ha convinto ad andare al monitor. Si possono fare tutte le considerazioni di buon senso, ma il pestone c'è stato. Un rigore severo, ma ci può stare. Quello che mi pare frutto di una grande confusione è la ripetizione. La palla è andata in gol, l'arbitro e il Var devono aver visto dei mezzi falli da una parte e dall'altra. La ripetizione è una forzatura tecnica".