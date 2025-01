Intervenuto sul suo canale Youtube, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa si è soffermato su Davide Frattesi, posizionandolo tra i top della giornata di A che si è conclusa lunedì sera. Di seguito la sua analisi: "È diverso da Barella, che è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Però aveva giocato dieci minuti a partita e Frattesi si era sentito un po' messo da parte, con piccole incomprensioni, come le aveva definite Inzaghi. Il tecnico ha capito che forse lo aveva sacrificato troppo, perché si tratta comunque di un giocatore importantissimo. Nel calcio moderno non sono importanti in 11, ma 14-15 giocatori per restare sempre sul pezzo", ha detto Caressa.