Fabio Capello esalta la partita disputata dall'Inter contro il Bayern Monaco. "È stata un'Inter perfetta, non ha fatto giocare il Bayern. Quando aveva la palla ha giocato con grande personalità, non aveva paura e usciva tranquillamente. Non ha mai buttato la palla, ha anche creato i presupposti per ripartire dal basso senza difficoltà", dice Capello dagli studi di Sky Sport.

"Sommer è stato bravo, in alcuni momenti ha fatto interventi molto importanti, ma la cosa bella è aver visto giocare l'Inter da Inter - aggiunge - È calata un attimo a metà del secondo tempo, ma ha fatto dei gol meravigliosi. Il primo gol è stata una cosa straordinaria". Secondo Capello, "Lautaro merita 10, Thuram 10 e lode. Ha visto Lautaro arrivare e gli ha messo la palla come fosse un rigore".