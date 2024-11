In un passaggio della lunga chiacchierata con TV8.5, Hakan Calhanoglu ha ripensato al pirotecnico 4-4 tra Inter e Juve dello scorso 27 ottobre, un pareggio strappato in rimonta dai bianconeri grazie alla doppietta di Kenan Yildiz: "Prima della partita ho detto ai nostri giocatori: 'Non lasciate respirare Kenan Yildiz'. Non hanno preso questa cosa molto sul serio, poi è stato il giocatore a dare la svolta alla partita. L'ho detto ai miei amici dopo la partita: 'Ve l'avevo detto'. Sta crescendo in Italia a livello di fiducia".