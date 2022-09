Che Bayern ti aspetti di vedere? “Un Bayern forte, lo sappiamo. Quando ho giocato in Germania li ho sfidati e so che hanno giocatori forti che hanno entusiasmo in campo. Conosco bene anche l’allenatore che era al Lipsia, ma siamo preparati. Li abbiamo analizzati bene e siamo pronti”.

Cosa può fare la differenza in Champions?

“Il gruppo è tosto, ma in Champions si gioca ad un altro livello. Ci sono tante squadra forti, però dobbiamo essere uniti in campo, l’uno per l’altro. Se saremo compatti faremo una grandissima gara”.

Contro il Bayern hai fatto 3 gol in 9 partite.

“Come ho detto prima conosco bene il Bayern, si sono rinforzati con giovani di qualità. Se partirò dall’inizio vedremo cosa succederà domani”.

Il pubblico di San Siro può fare la differenza?

“Fa sempre la differenza, loro sono sempre dietro di noi e lo sentiamo sempre fino alla fine anche in campo. So che sono pronti anche loro”.