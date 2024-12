In principio fu Marcelo Brozovic, che a livello personale entrò nel mondo delle cryptovalute fiutando l'opportunità di fare business. Si trattò del primo contatto, anche se indiretto, tra un settore in via di enorme espansione e il mondo nerazzurro. Poi arrivò l'accordo con Socios, per la vendita di fan token, quindi quello poco fortunato con DigitalBits, ancora al centro di una querelle legale e la collezione di NFT per celebrare i successi della squadra. L'ultimo episodio significativo, l'intesa con Gate.io come sleeve sponsor. Insomma, ormai da anni il mondo dello sport (si pensi a quelli americani, dove vengono prodotti bitcoin ad hoc), compreso quello del calcio, ha abbracciato il mondo delle criptovalute e tutto ciò che vi gira intorno, adeguandosi anche ai nuovi trend che coinvolgono le più recenti generazioni di tifosi, attratti da modalità sempre più digitali di pagamento di servizi e di contatto con la propria squadra del cuore.

Sempre a proposito degli appassionati, da qualche tempo ha preso piede la possibilità di sfruttare il cloud mining, vale a dire un processo che consente agli individui di partecipare all'estrazione di criptovalute senza dover possedere o gestire personalmente l'hardware di mining. Solitamente, gli utenti pagano per affittare capacità di mining da un'azienda che possiede e gestisce l'hardware e il processo di mining (e trattiene parte delle ricompense). Con questo metodo è possibile eliminare il processo di configurazione individuale dell'hardware. In altre parole, è un metodo per minare le criptovalute affittando attrezzature o noleggiando potenza di calcolo dai data center ed eliminando le sfide hardware e operative. Un vantaggio pratico ed economico anche per gli appassionati di calcio che vogliono sfruttare questa modalità di pagamento per servizi proposti dai propri club. Anche perché la sensazione è che la direzione sia proprio quella di un sempre più solido legame tra il mondo del pallone e quello delle cryptovalute.