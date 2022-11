Chi sono i calciatori albanesi più pagati? Il quotidiano locale Panorama Sport ha messo in fila i rappresentari della Nazionale schipetariana in base ai loro ingaggi, constatando che sono 10 coloro che arrivano a guadagnare una somma superiore al milione di euro. Comanda la classifica Armando Broja del Chelsea con 4,63 milioni di euro: segue Elseid Hysaj della Lazio con 3,74 milioni di euro, mentre il terzo è Marash Kumbulla della Roma anche in Italia con 3,2 milioni di euro all'anno. La top ten è chiusa da Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, decimo con 1,24 milioni di euro.