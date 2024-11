Jamie Bynoe-Gittens è uno degli ultimi nomi accostati all'Inter in ottica costruzione della squadra del futuro. L'attaccante classe 2004 del Borussia Dortmund, infatti, potrebbe rientrare nei parametri stabiliti da Oaktree che vuole per il club nerazzurro giocatori giovani e di grande prospettiva, che possano soddisfare anche parametri di sostenibilità economica. Nel frattempo, però, Bynoe-Gittens continua a fare le fortune dei gialloneri anche a suon di gol clamorosi.

Come quello segnato questa sera, con il quale ha aperto le marcature del Klassiker con il Bayern Monaco al Signal Iduna Park: una splendida accelerazione improvvisa sulla sinistra con la quale semina due avversari per poi castigare con diagonale chirurgico Manuel Neuer proteso in uscita.