Christian Brocchi ha allenato Davide Frattesi al Monza nella stagione 2020/2021 in Serie B. L'ex tecnico dei biancorossi si è espresso sulla mezzala a Sportitalia: "Non posso che esprimere giudizi positivi, l'ho allenato e visto da vicino. Ha qualità incredibili e gol nelle gambe, è un trascinatore. Il suo ruolo è mezzala nel centrocampo a 3, dove lui si sente più forte. Sono convinto che potrà ritagliarsi uno spazio importante, è arrivato il momento di fare il salto. Brozovic? Diventa più un problema societario, ma un giocatore forte come lui lo vorrebbero tutti i tecnici".