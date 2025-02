Alla vigilia del derby contro l'Inter, l'edizione di Milano del Corriere della Sera raccoglie le memorie di Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan oggi vicepresidente del Ravenna, che ripercorre i suoi ricordi legati alle stracittadine del passato. Per poi pensare al match di domani e all'Inter data come favorita, come però lo era all'andata: "Diamole pure il favore del pronostico, che poi in campo viene sovvertito… Però va detto che i nerazzurri da subito sono in lotta per il vertice, mentre i rossoneri non lo sono mai stati. Certo, un successo nel derby sarebbe un boost di entusiasmo per tutto l’ambiente".

Ariedo lei ci sarà domenica a San Siro?

"No, sono impegnato con il Ravenna, giochiamo alle 14.30 con il Sasso Marconi".