Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha parlato ai cronisti presenti dell'attualità del calcio italiano. Tornando, ovviamente, anche sul traguardo raggiunto in Europa da Inter, Roma e Fiorentina: "Il calcio italiano veniva un po' bistrattato a livello internazionale, invece quest'anno abbiamo una nostra finalista in tutte le competizioni. Complimenti, perché stiamo facendo bene e ciò significa che il nostro calcio non è poi così tanto male come alcuni vogliono farci credere. Spero che questo sia di buon auspicio per il futuro".

Il discorso si sposta poi sui viola: "Ho visto la sconfitta della Fiorentina, immeritata, contro il Basilea. Poi però i viola si sono rimessi sotto e sono riusciti a conquistare la finale di Conference League. Complimenti per le due finali raggiunte, possono stimolare anche la proprietà a fare cose sempre migliori. Se può ribaltae il pronostico conro l'Inter? Sulla carta il favorito c'è, ma in una partita secca non sai mai come possano andare le cose. Vale lo stesso per la finale di Champions fra Inter e Manchester City, basta un episodio per cambiare tutto".