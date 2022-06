L'ex portiere Simone Braglia si è espresso a TMW Radio sui temi dell'attualità. Partendo dal calciomercato in chiave nerazzurra, con specifico riferimento a Paulo Dybala: "Quando un giocatore chiede la Luna deve dimostrare di valere i soldi che chiede. Mi aspettavo una situazione simile e la mancanza di squadre è dovuta alle richieste del procuratore. Non si può chiedere la Luna oggi in Italia".