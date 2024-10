Non arriva neanche stasera la prima vittoria in campionato per il Monza, che comunque può tenersi stretto il punto conquistato con la Roma in rimonta. All'U-Power Stadium, la squadra di Alessandro Nesta va sotto al 61', colpita da un gol di Artem Dovbyk al culmine di una grande azione personale dell'ucraino ex Girona, ma reagisce immediatamente acciuffando l'1-1 con Dany Mota nove giri d'orologio più tardi. Mezzo passo falso per Ivan Juric, che frena anche in Serie A dopo aver perso in Europa League contro l'Elfsborg